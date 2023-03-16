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НОК України рекомендує не брати участь у змаганнях з росіянами та білорусами

Сьогодні 17:54 160 0
НОК активно збирає інформацію про участь українців у змаганнях, до яких будуть допущені спортсмени росії та білорусі.
НОК України рекомендує не брати участь у змаганнях з росіянами та білорусами
#НОК України

Джерело - Чемпіон.

Національний олімпійський комітет України  прийняв рішення рекомендувати національним федераціям не брати участь у змаганнях до яких будуть допущені спортсмени росії та білорусі.

Відповідний лист НОК опублікував народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Національний олімпійський комітет вже активно збирає інформацію про позицію спортивних федерацій щодо участі наших спортсменів у змаганнях, до яких будуть допущені спортсмени рф та рб. 

Окрім того, збирається інформація про спортсменів, які брали участь у змаганнях, до яких були допущені спортсмени рф та рб, та про заходи, застосовані організацією до таких спортсменів", - написав Беленюк.

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