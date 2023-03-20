Шайтанов: Друге місце на Євро-2023 — це для нас маленька перемога

Жіноча збірна України з футзалу здобула неймовірний результат на чемпіонаті Європи-2023.

Про це розповів головний тренер українок Олег Шайтанов.

"Ми хотіли показати себе максимально, протиставити Іспанії хорошу гру, а це непросто проти такої потужної команди, команди тоді ще дворазового чемпіона. Ми хотіли б привітати іспанок із виграшем третього чемпіонату Європи.

У матчі не було якогось особливого переломного моменту, ми розуміли, що кожен пропущений м’яч впливає на результат і просто трохи ускладнює нашу роботу. Посісти друге місце — для нас це маленька перемога. Ми раді добре виконаній роботі, і я хотів би подякувати своїй команді", — сказав Шайтанов.