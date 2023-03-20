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Шайтанов: Друге місце на Євро-2023 — це для нас маленька перемога

Сьогодні 12:23 175 0
Олег Шайтанов прокоментував фінальний поєдинок чемпіонату Європи-2023 із командою Іспанії (1:5).
Шайтанов: Друге місце на Євро-2023 — це для нас маленька перемога

Джерело - uaf.ua.

Жіноча збірна України з футзалу здобула неймовірний результат на чемпіонаті Європи-2023.

Про це розповів головний тренер українок Олег Шайтанов.

"Ми хотіли показати себе максимально, протиставити Іспанії хорошу гру, а це непросто проти такої потужної команди, команди тоді ще дворазового чемпіона. Ми хотіли б привітати іспанок із виграшем третього чемпіонату Європи.

У матчі не було якогось особливого переломного моменту, ми розуміли, що кожен пропущений м’яч впливає на результат і просто трохи ускладнює нашу роботу. Посісти друге місце — для нас це маленька перемога. Ми раді добре виконаній роботі, і я хотів би подякувати своїй команді", — сказав Шайтанов.

Раніше збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023.

Нагадаємо, що у півфіналі Україна здолала Угорщину (2:1), а Іспанія - Португалію (3:2). Це була друга зустріч між командами на Євро: у 2022 році Іспанія в півфіналі розбила Україну з рахунком 9:0.

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