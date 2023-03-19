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Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023

Сьогодні 22:47 487 0
Українки вперше здобули срібло чемпіонату Європи
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України поступилася Іспанії у фінальному матчі чемпіонату Європи-2023 з футзалу.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь іспанок.

Нагадаємо, що у півфіналі Україна здолала Угорщину (2:1), а Іспанія - Португалію (3:2). Це була друга зустріч між командами на Євро: у 2022 році Іспанія в півфіналі розбила Україну з рахунком 9:0.

Чемпіонат Європи-2023
Фінал, 19 березня

Україна - Іспанія 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 1 Пеке (пен), 0:2 - 11 Бабенко (авт), 0:3 - 20 Де Пас, 0:4 - 21 Сампер, 1:4 - 36 Шульга, 1:5 - 37 Дані

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