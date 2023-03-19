Україна посіла третє місце у медальному заліку першого в історії етапу Кубка світу

Українські спортсменки здобули чотири нагороди

Джерело - Чемпіон.

У канадському місті Маркем відбувся перший міжнародний старт сезону в артистичному плаванні - етап Кубка світу.

Етап у Канаді став першим не тільки у сезоні, а й загалом в історії артистичного плавання. Українки успішно виступили на цих змаганнях.

Медалі України на етапі Кубка світу з артистичного плавання у Маркемі

"золото": Марта Фєдіна (технічна програма), команда (акробатична група)

"срібло": Владислава і Марина Олексієви (технічні дуети та довільна програма)

У загальному медальному заліку етапу Кубка світу Україна посіла третє місце, здобувши загалом чотири медалі. "Синьо-жовті" поступилися Японії, яка здобула три "золота", та Іспанії, яка завоювала сім медалей різного ґатунку, з яких дві - "золото".

Перший етап Кубка світу з артистичного плавання. Медальний залік: топ-5

Японія - 3 "золото" + 2 "срібло" + 1 "бронза" = 6 медалей

Іспанія - 2 + 3 + 2 = 7

Україна - 2 + 2 + 0 = 4

Італія - 2 + 0 + 0 = 2

Ізраїль - 1 + 0 + 2 = 3

Збірна України з артистичного плавання та Кубок світу: що відомо

Наступний етап Кубка світу відбудеться 5-7 травня у французькому Монпельє. Завершиться Кубок світу Суперфіналом в Іспанії етапом, який пройде 2-4 червня.