Україна здобула золото Кубка світу з артистичного плавання

В Канаді завершились останні змагання етапу Кубку світу з артистичного плавання.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання здобула золото на Кубку світу в акробатичній програмі.

Українська група набрала 244.4958 бала та з відривом в більш ніж 20 балів посіла першу сходинк

Україну представляли - Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська. Ангеліна Овчіннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Кубок світу з артистичного плавання

Маркем, Канада

Акробатична програма, 18 березня

1. Україна - 244,4958

2. Японія - 223,6875

3. США - 204,9959

Раніше Фєдіна виборола золото Кубка світу-2023.