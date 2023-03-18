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Україна здобула золото Кубка світу з артистичного плавання

Сьогодні 23:10 117 0
В Канаді завершились останні змагання етапу Кубку світу з артистичного плавання.
Україна здобула золото Кубка світу з артистичного плавання

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання здобула золото на Кубку світу в акробатичній програмі.

Українська група набрала 244.4958 бала та з відривом в більш ніж 20 балів посіла першу сходинк

Україну представляли - Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська. Ангеліна Овчіннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Кубок світу з артистичного плавання
Маркем, Канада 
Акробатична програма, 18 березня
1. Україна - 244,4958
2. Японія - 223,6875
3. США - 204,9959

Раніше Фєдіна виборола золото Кубка світу-2023.

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