Збірні України дізналися суперників у відборі на Олімпіаду-2024

На Олімпіаду-2024 відбираються по дві найкращі команди з кожної групи.

Збірні України з волейболу дізналися своїх суперників у відборі на Олімпійські ігри-2024.

До відбору на Олімпіаду-2024 потрапили топ-24 команди світового рейтингу, крім команди Франції, яка отримала пряму путівку на Ігри. Збірна України перебувала у топ-24 як у чоловічому, так і в жіночому світовому рейтингу, тож уперше в історії змагається одразу за два місця на Олімпійських іграх.

Чоловіче жеребкування відбору на Олімпіаду-2024

Група А: Бразилія, Італія, Іран, Куба, Україна , Німеччина, Чехія, Катар

, Німеччина, Чехія, Катар Група B: Японія, США, Словенія, Сербія, Туреччина, Туніс, Єгипет, Фінляндія

Група С: Китай, Польща, Аргентина, Нідерланди, Канада, Мексика, Бельгія, Болгарія

Жіноче жеребкування відбору на Олімпіаду-2024

Група А: Китай, Сербія, Домініканська Республіка, Нідерланди, Канада, Чехія, Мексика, Україна

Група B: Японія, Бразилія, Туреччина, Бельгія, Болгарія, Пуерто Рико, Аргентина, Перу

Група C: Польща, Італія, США, Німеччина, Таїланд, Колумбія, Республіка Корея, Словенія

На Олімпіаду-2024 у волейболі потраплять по 12 країн серед жінок та чоловіків. Одне місце - отримує Франція як господар Олімпіади, ще шість учасників визначаються за підсумками відбору.

Кваліфікаційні ігри у жінок відбудуться з 16 до 24 вересня 2023 року. 24 команди, серед яких і збірна України, будуть поділені на три групи. По дві найкращі збірні напряму проб'ються на Ігри-2024.

Чоловіча кваліфікація відбудеться з 30 вересня до 8 жовтня цього року. У ній також 24 збірні, включаючи українську, будуть розведені за трьома групами, і по дві найкращі з них також відразу ж поїдуть до Парижу.

Раніше визначились країни-господарки олімпійської кваліфікації з волейболу.