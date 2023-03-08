Визначились країни-господарки олімпійської кваліфікації з волейболу

Чоловіча та жіноча збірні України спробують потрапити на Олімпійські Ігри у Парижі.

Відбірковий турнір Олімпійських Ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі, за участю жіночих національних команд приймуть Китай, Японія та Польща.

Про це повідомила Міжнародна федерація волейболу (FIVB)

Аналогічні змагання серед чоловічих збірних відбудуться у Бразилії, Китаї та Японії.

Кваліфікаційні ігри у жінок відбудуться з 16 до 24 вересня 2023 року. 24 команди, серед яких і збірна України, будуть поділені на три групи. По дві найкращі збірні напряму проб'ються на Ігри-2024.

Чоловіча кваліфікація відбудеться з 30 вересня до 8 жовтня цього року. У ній також 24 збірні, включаючи українську, будуть розведені за трьома групами, і по дві найкращі з них також відразу ж поїдуть до Парижу.

Ще п'ять місць і у чоловіків, і у жінок (збірні Франції автоматично увійшли до учасників майбутньої Олімпіади) будуть заповнені шляхом відбору команд, які ще не пройшли кваліфікацію крізь рейтинг FIVB станом на кінець попереднього етапу волейбольної Ліги націй-2024.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу запросила жіночу збірну України до участі в кваліфікаційному турнірі Олімпійських ігор.