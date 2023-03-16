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Німеччина відмовилася проводити етап Кубка світу з фехтування через росію

Сьогодні 19:25 266 0
Німеччина відмовилась від проведення Кубка світу з фехтування після скандального рішення FIE щодо росіян та білорусів
Німеччина відмовилася проводити етап Кубка світу з фехтування через росію

Джерело - fechten.org.

Федерація фехтування Німеччини поінформувала про те, що відмовилася проводити етап Кубка світу серед жінок, який мав відбутися 5 та 6 травня.

Про це повідомила пресслужба на сайті федерації.

Важливо: Міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян

Функціонери федерації незадоволені допуском на змагання представників росії та білорусі, тому етап доведеться проводити в іншій країні.

10 березня Міжнародна федерація фехтування оголосила про те, що російські та білоруські спортсмени можуть повернутися до турнірів після того, як їх вигнали звідти минулого року через вторгнення росії в Україну.

Раніше Федерація фехтування України написала відкритого листа, у якого звернулась до інших національних федерацій та членів Міжнародної федерації фехтування із закликом не допустити повернення спортсменів з росії та білорусі до міжнародних змагань.

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