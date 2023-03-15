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Українські олімпійські чемпіони закликали мера Парижа відсторони росіян та білорусів від Олімпіади-2024

Сьогодні 19:43 117 0
Українські спортсмени звернулися до мера Парижа
Українські олімпійські чемпіони закликали мера Парижа відсторони росіян та білорусів від Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.

Російські та білоруські спортсмени не мають бути допущені до літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Відповідне звернення до міського голови Парижа Анн Ідальго направили українські спортсмени, олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв.

"Поки увесь цивілізований світ закликає спортивну спільноту заборонити участь атлетів країн-агресорок до змагань, президент МОК Томас Бах під час саміту G20 вимагає нейтралітет та дозвіл щодо участі спортсменів незалежно від їх політичних конфліктів зокрема на рівні Олімпійських ігор у Парижі.

Актуально: Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів

У лавах Збройних сил України перебувають понад 3 000 спортсменів, і ще тисячі спортсменів й тренерів працюють на волонтерському фронті. За майже рік повномасштабної війни в Україні загинули понад 220 спортсменів й тренерів, які прагнули показувати найвищі результати на міжнародних змаганнях під українським прапором. У нашій державі зруйновано понад 320 спортивних об’єктів. А замість регулярних занять в уцілілих спортивних комплексах, спортсмени змушені перебувати в бомбосховищах через регулярні сигнали повітряних тривог та обстріли.

Важливо: Міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян

За цих умов у Міжнародному олімпійському комітеті не може існувати жодних компромісних рішень для держави-терориста, оскільки основні засади Олімпійської хартії фундаментально протилежні війні. Будь-який нейтральний прапор російських та білоруських спортсменів все одно заплямований кров’ю. А дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати в міжнародних змаганнях, є підтримкою війни в Україні та російських злочинів під прикриттям нейтральності." - відзначив Верняєв.

Раніше Федерація фехтування України написала відкритого листа, у якого звернулась до інших національних федерацій та членів Міжнародної федерації фехтування із закликом не допустити повернення спортсменів з росії та білорусі до міжнародних змагань.

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