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Кокошко виграв золото у штовханні ядра на Кубку Європи U-23

Сьогодні 20:38 136 0
Кокошко показав у найкращій спробі результат 21,52 м
Кокошко виграв золото у штовханні ядра на Кубку Європи U-23
#Роман Кокошко

Джерело - Чемпіон.

Український штовхальник ядра Роман Кокошко завоював золото на Кубку Європи U-23 з легкоатлетичних метань в португальській Лейрії.

Кокошко показав у найкращій спробі результат 21,52 м.

Срібну медаль здобув представник Люксембургу Боб Бертемес, а бронзову - італієць Зейн Вейр.

Це особистий рекорд Кокошка на повітрі та найкращий результат сезону у Європі. 

Кубок Європи з метань U-23
Штовхання ядра, Фінал
12 березня
1. Роман Кокошко (Україна) - 21.52
2. Боб Бертемес (Люксембург) - 21.21
3. Зейн Вейр (Італія) - 20.98

Раніше Михайло Кохан став тріумфатором Кубка Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. Також, Артур Фельфнер став чемпіоном Кубка Європи з метань серед молоді.

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