Кокошко виграв золото у штовханні ядра на Кубку Європи U-23

Джерело - Чемпіон.
Український штовхальник ядра Роман Кокошко завоював золото на Кубку Європи U-23 з легкоатлетичних метань в португальській Лейрії.
Кокошко показав у найкращій спробі результат 21,52 м.
Срібну медаль здобув представник Люксембургу Боб Бертемес, а бронзову - італієць Зейн Вейр.
Це особистий рекорд Кокошка на повітрі та найкращий результат сезону у Європі.
Кубок Європи з метань U-23
Штовхання ядра, Фінал
12 березня
1. Роман Кокошко (Україна) - 21.52
2. Боб Бертемес (Люксембург) - 21.21
3. Зейн Вейр (Італія) - 20.98
Раніше Михайло Кохан став тріумфатором Кубка Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. Також, Артур Фельфнер став чемпіоном Кубка Європи з метань серед молоді.