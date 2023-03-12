Кокошко виграв золото у штовханні ядра на Кубку Європи U-23

Кокошко показав у найкращій спробі результат 21,52 м

Джерело - Чемпіон.

Український штовхальник ядра Роман Кокошко завоював золото на Кубку Європи U-23 з легкоатлетичних метань в португальській Лейрії.

Кокошко показав у найкращій спробі результат 21,52 м.

Срібну медаль здобув представник Люксембургу Боб Бертемес, а бронзову - італієць Зейн Вейр.

Це особистий рекорд Кокошка на повітрі та найкращий результат сезону у Європі.

Кубок Європи з метань U-23

Штовхання ядра, Фінал

12 березня

1. Роман Кокошко (Україна) - 21.52

2. Боб Бертемес (Люксембург) - 21.21

3. Зейн Вейр (Італія) - 20.98

Раніше Михайло Кохан став тріумфатором Кубка Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. Також, Артур Фельфнер став чемпіоном Кубка Європи з метань серед молоді.