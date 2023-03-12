Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота

Перемогу Кохану приніс результат 75,80 м

Джерело - Чемпіон.

Український спортсмен Михайло Кохан став тріумфатором Кубка Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін, що проходить у португальській Лейрії.

Українець виборов золоту медаль у категорії U-23 в метанні молота.

Перемогу Кохану приніс результат 75,80 м, який він продемонстрував у п'ятій спробі. Цей показник став новим молодіжним світовим рекордом сезону-2023.

Кубок Європи з метань U-23

Метання молота

11 березня