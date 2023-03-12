Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота

Джерело - Чемпіон.
Український спортсмен Михайло Кохан став тріумфатором Кубка Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін, що проходить у португальській Лейрії.
Українець виборов золоту медаль у категорії U-23 в метанні молота.
Перемогу Кохану приніс результат 75,80 м, який він продемонстрував у п'ятій спробі. Цей показник став новим молодіжним світовим рекордом сезону-2023.
Кубок Європи з метань U-23
Метання молота
11 березня
- Михайло Кохан (Україна) 75,80 м
- Давид Пілат (Польща) 72,42 м
- Халіл Ільмазер (Туреччина) 70,45 м