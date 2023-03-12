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Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота

Сьогодні 11:39 213 0
Перемогу Кохану приніс результат 75,80 м
Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота
#Михайло Кохан

Джерело - Чемпіон.

Український спортсмен Михайло Кохан став тріумфатором Кубка Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін, що проходить у португальській Лейрії.

Українець виборов золоту медаль у категорії U-23 в метанні молота.

Перемогу Кохану приніс результат 75,80 м, який він продемонстрував у п'ятій спробі. Цей показник став новим молодіжним світовим рекордом сезону-2023.

Кубок Європи з метань U-23
Метання молота
11 березня
  1. Михайло Кохан (Україна) 75,80 м
  2. Давид Пілат (Польща) 72,42 м
  3. Халіл Ільмазер (Туреччина) 70,45 м
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