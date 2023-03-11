Беленюк: Настає час вирішувати, що робити українським спортсменам на етапі відбору до ОІ

Олімпійський чемпіон та депутат Верховної ради прокоментував можливе допущення росіян до ОІ

Джерело - Чемпіон.

НОК та Міністерство молоді та спорту України мають вирішити, що робити українським спортсменам на етапі відбору до Олімпіади.

Про це заявив Олімпійський чемпіон та депутат Верховної ради Жан Беленюк.

"Тенденція зрозуміла.. У фехтуванні починається відбірковий етап до Олімпіади 2024, що вказує нам відповідь на запитання "Чи допустять росіян до Ігор?"! Думаю, що інші міжнародні федерації, чия політична воля сприяє допущенню, буде жвавіше приймати рішення на користь допуску маючи "прецедент фехтування".

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"Тож настає час вирішувати НОКу/МінСпорту, що робити українським спортсменам на етапі відбору до Олімпіади, де будуть брати участь росіяни та білоруси. Вибравши бойкот відбіркових змагань, питання бойкоту Олімпіади Україною просто стає неактуальним, бо ніхто без ліцензій туди просто не потрапить…", - написав Беленюк.

Нагадаємо, Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити повернення росіян.