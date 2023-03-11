Уряд Великої Британії звернувся до компаній-спонсорів Олімпійських ігор

Джерело - The Guardian.

Уряд Великої Британії звернувся до компаній-спонсорів Олімпійських ігор із закликом тиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр культури Люсі Фрейзер попросила британських виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, натиснути на МОК у зв’язку з низкою серйозних занепокоєнь щодо потенційного послаблення заборони.

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Велика Британія разом із 34 іншими країнами стверджує, що ситуація в Україні погіршилася після першого рішення МОК у лютому минулого року накласти заборону, тому росія та білорусь не повинні повертатися, доки володимир путін не припинить свою незаконну війну.

Раніше Асоціація національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA) проголосувала за повернення спортсменів з рф і рб для участі в міжнародних змаганнях.