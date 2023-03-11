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Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити повернення росіян

Сьогодні 11:07 74 0
Уряд Великої Британії звернувся до компаній-спонсорів Олімпійських ігор
Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити повернення росіян
#Олімпійські ігри-2024

Джерело - The Guardian.

Уряд Великої Британії звернувся до компаній-спонсорів Олімпійських ігор із закликом тиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр культури Люсі Фрейзер попросила британських виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, натиснути на МОК у зв’язку з низкою серйозних занепокоєнь щодо потенційного послаблення заборони.

  Актуально: Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК

Велика Британія разом із 34 іншими країнами стверджує, що ситуація в Україні погіршилася після першого рішення МОК у лютому минулого року накласти заборону, тому росія та білорусь не повинні повертатися, доки володимир путін не припинить свою незаконну війну.

Раніше Асоціація національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA) проголосувала за повернення спортсменів з рф і рб для участі в міжнародних змаганнях.

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