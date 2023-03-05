Африканський комітет підтримав повернення спортсменів з рф і рб до змагань

Джерело - sport.ua.
Асоціація національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA) проголосувала за повернення спортсменів з рф і рб для участі в міжнародних змаганнях, незважаючи на вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє InsideTheGames.
Члени ANOCA одноголосно проголосували за цю пропозицію на своїй 59-й черговій сесії у Нуакшоті, Мавританія.
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Мустафа Берраф, президент ANOCA, заявив, що організація вважає, що "політика не може тиснути на спорт".
ANOCA заявляє, що "таким чином йтиметься про дозвіл російським та білоруським спортсменам брати участь в умовах повного нейтралітету без будь-яких ознак ідентичності в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі".