Африканський комітет підтримав повернення спортсменів з рф і рб до змагань

Асоціація національних олімпійських комітетів Африки виступила із заявою

Асоціація національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA) проголосувала за повернення спортсменів з рф і рб для участі в міжнародних змаганнях, незважаючи на вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє InsideTheGames.

Члени ANOCA одноголосно проголосували за цю пропозицію на своїй 59-й черговій сесії у Нуакшоті, Мавританія.

Мустафа Берраф, президент ANOCA, заявив, що організація вважає, що "політика не може тиснути на спорт".

ANOCA заявляє, що "таким чином йтиметься про дозвіл російським та білоруським спортсменам брати участь в умовах повного нейтралітету без будь-яких ознак ідентичності в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі".