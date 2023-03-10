Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі росіян в Олімпіаді

Рішення було прийнято одноголосно

Джерело - Чемпіон.

Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє пресслужба Сейму Литви.

Заборона розповсюджується й на міжнародні змагання.

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Рішення було прийнято одноголосно.