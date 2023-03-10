Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі росіян в Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.
Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024.
Про це повідомляє пресслужба Сейму Литви.
Заборона розповсюджується й на міжнародні змагання.
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Рішення було прийнято одноголосно.
👉The @LRSeimas unanimously adopted a #Resolution on the prohibition of the participation of athletes from the #Russian Federation and the Republic of #Belarus in the #Olympic Games and other #international competitions.#Lithuania #Ukraine pic.twitter.com/mxObzb1YZR— Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 10, 2023