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Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі росіян в Олімпіаді

Сьогодні 17:00 363 0
Рішення було прийнято одноголосно
Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі росіян в Олімпіаді
#Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє пресслужба Сейму Литви.

Заборона розповсюджується й на міжнародні змагання.

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Рішення було прийнято одноголосно.

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