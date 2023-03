Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі росіян в Олімпіаді

Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє пресслужба Сейму Литви.

Заборона розповсюджується й на міжнародні змагання.

Рішення було прийнято одноголосно.

