Український гімнаст розпвів про можливе повернення

Джерело - Kyiv Post.

Для українського спортсмена буде важко стояти на одному п'єдесталі з росіянами.

Про це заявив Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Для мене росіян просто не існує. Якщо ми зустрінемося на помості, я не потисну руку і не привітаюся. Для мене цих людей не існує. Я не хочу їх більше бачити. Я не знаю, як українці та росіяни можуть стояти на одному п’єдесталі в одному залі".

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"Якби я був на п’єдесталі й знав, що переміг росіянин, я б просто зійшов звідти до того, як пролунав російський гімн. Морально це було б важко для будь-якого українського спортсмена, але деякі досі мовчать, - сказав Верняєв.

Варто зазначити, що 444 європейські депутати засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету за спроби допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі наступного року.