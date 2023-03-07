Європейський парламент проти допуску представників рф і рб до участі в Олімпіаді-2024

444 європейські депутати засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету за спроби допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі наступного року.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Нещодавно Європейський Парламент оприлюднив Резолюцію про рік вторгнення та військової агресії росії проти України. У Резолюції наголошується на тому, що пропозиція МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року під нейтральним прапором суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях.

Раніше Гутцайт закликав європейську спільноту не допускати росіян та білорусів до змагань.