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Європейський парламент проти допуску представників рф і рб до участі в Олімпіаді-2024

Вчора 23:42 256 0
Європейський парламент проти допуску представників рф і рб до участі в Олімпіаді-2024

Джерело - europarl.europa.eu.

444 європейські депутати засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету за спроби допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі наступного року.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Нещодавно Європейський Парламент оприлюднив Резолюцію про рік вторгнення та військової агресії росії проти України. У Резолюції наголошується на тому, що пропозиція МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року під нейтральним прапором суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях.

Раніше Гутцайт закликав європейську спільноту не допускати росіян та білорусів до змагань.

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