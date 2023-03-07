Гутцайт закликав європейську спільноту не допускати росіян та білорусів до змагань

Міністри спорту країн ЄС та країн-членів Ради Європи мають підтримати позицію України щодо недопуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це сказав міністр молоді і спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Минув рік, як російські війська за підтримки Білорусі вторглися на територію незалежної України, порушивши олімпійське перемир’я. Порушено базові олімпійські принципи та цінності мирного співіснування, дружби та взаємоповаги.

Рішення та рекомендації, прийняті МОК 28 лютого 2022 року про недопуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, були логічними і абсолютно справедливими.

На жаль, за цей рік нічого не змінилося. Понад 340 спортивних об’єктів в Україні були серйозно зруйновані або пошкоджені. Під час війни загинуло понад 250 українських спортсменів і тренерів, близько 40 тисяч спортсменів були змушені виїхати за кордон. Війна торкнулася кожного спортсмена: хтось втратив рідних чи друзів, колег чи знайомих, хтось - домівку, хтось - можливості тренуватися.

Я хотів би звернути вашу увагу на резолюцію Європейського парламенту від 16 лютого 2023 року в якій засуджується нещодавнє рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам змагатися у кваліфікації на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року під нейтральним прапором, що суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях.

Позиція України незмінна. Російські та білоруські спортсмени повинні бути усунені від участі в міжнародному спорті в будь-якому статусі, включно з нейтральним, поки триває ця війна.

Після року безперервної незаконної неспровокованої російської військової агресії проти України я знову закликаю вас підтримати позицію України щодо неучасті російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Я дякую вам за підтримку і розраховую на вашу солідарність з українським спортивним рухом", - сказав Гутцайт.