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Проценко: В Україні гарна школа стрибків у висоту

Сьогодні 14:12 293 0
Андрій Проценко виборов срібну нагороду Євро-2023
Проценко: В Україні гарна школа стрибків у висоту
#Андрій Проценко

Джерело - suspilne.media.

Україна здобула три медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи у Стамбулі.

Про це розповів український стрибун у висоту Андрій Проценко.

"Чому українські стрибуни круті? Бо у нас гарна школа, більш технічна, ніж у багатьох країнах. І все ж у нас професійні тренери, а не викладачі фізкультури, що готують спортсменів.

Бо в інших країнах тренерська діяльність, зазвичай, це хобі, і вони мають десь працювати, а у нас це професійне заняття, якому тренери віддаються повноцінно", - сказав Проценко.

Нагадаємо, Проценко завоював срібну нагороду на чемпіонаті Європи. Медаль Проценка стала четвертою для України на цій першості. Напередодні у стрибках у висоту Ярослава Магучіх завоювала золото, а Катерина Табашник стала третьою.

Також, Роман Кокошко здобув бронзову медаль у секторі в штовханні ядра.

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