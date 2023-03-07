Проценко: В Україні гарна школа стрибків у висоту

Україна здобула три медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи у Стамбулі.

Про це розповів український стрибун у висоту Андрій Проценко.

"Чому українські стрибуни круті? Бо у нас гарна школа, більш технічна, ніж у багатьох країнах. І все ж у нас професійні тренери, а не викладачі фізкультури, що готують спортсменів.

Бо в інших країнах тренерська діяльність, зазвичай, це хобі, і вони мають десь працювати, а у нас це професійне заняття, якому тренери віддаються повноцінно", - сказав Проценко.