Проценко: В Україні гарна школа стрибків у висоту

Джерело - suspilne.media.
Україна здобула три медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи у Стамбулі.
Про це розповів український стрибун у висоту Андрій Проценко.
"Чому українські стрибуни круті? Бо у нас гарна школа, більш технічна, ніж у багатьох країнах. І все ж у нас професійні тренери, а не викладачі фізкультури, що готують спортсменів.
Бо в інших країнах тренерська діяльність, зазвичай, це хобі, і вони мають десь працювати, а у нас це професійне заняття, якому тренери віддаються повноцінно", - сказав Проценко.
Нагадаємо, Проценко завоював срібну нагороду на чемпіонаті Європи. Медаль Проценка стала четвертою для України на цій першості. Напередодні у стрибках у висоту Ярослава Магучіх завоювала золото, а Катерина Табашник стала третьою.
Також, Роман Кокошко здобув бронзову медаль у секторі в штовханні ядра.