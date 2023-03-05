Проценко завоював срібну нагороду на чемпіонаті Європи

Перемогу здобув нідерландець Дауе Амельс

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи-2023 у приміщенні, що проходить у Стамбулі.

Результат Проценка - 2,29 м, який він показав після першої спроби.

Перемогу здобув нідерландець Дауе Амельс, повторивши національний рекорд. Бронзову нагороду завоював Томас Кармой з Бельгії.

Чемпіонат Європи-2023 у закритих приміщеннях (Стамбул, Туреччина)

Стрибки у висоту. Фінал

5 березня

Дауе Амельс (Нідерланди) - 2.31 м NR Андрій Проценко (Україна) - 2.29 Томас Кармой (Бельгія) - 2.29 PB

Медаль Проценка стала четвертою для України на цій першості. Напередодні у стрибках у висоту Ярослава Магучіх завоювала золото, а Катерина Табашник стала третьою.

Також, Роман Кокошко здобув бронзову медаль у секторі в штовханні ядра.

Чемпіонат проходить з 2 по 5 березня. Повний розклад змагань - ТУТ. Нагадаємо, Україну представляє рекордно мала кількість учасників - 10 (7 жінок і 3 чоловіків).