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72% французів підтримують допуск росіян до Олімпіади-2024

Вчора 22:39 232 0
44% опитаних вважають, що російських атлетів слід допустити під нейтральним прапором
72% французів підтримують допуск росіян до Олімпіади-2024
#Олімпійські ігри-2024

Джерело - L'Équipe.

Соціологічна компанія Odoxa провела опитування щодо ставлення французів до майбутніх літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомляє L’Équipe.

72% французів підтримують допуск росіян до Олімпіади. 28% вважають, що росіян слід допустити до змагань під своїм прапором.

44% опитаних вважають, що російських атлетів слід допустити під нейтральним прапором.

Опитування було проведено 1 і 2 березня з вибіркою з 1005 осіб віком від 18 років з похибкою 2,5 бала.

Раніше Африканський комітет підтримав повернення спортсменів з рф і рб до змагань.

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