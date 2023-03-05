72% французів підтримують допуск росіян до Олімпіади-2024

44% опитаних вважають, що російських атлетів слід допустити під нейтральним прапором

Соціологічна компанія Odoxa провела опитування щодо ставлення французів до майбутніх літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомляє L’Équipe.

72% французів підтримують допуск росіян до Олімпіади. 28% вважають, що росіян слід допустити до змагань під своїм прапором.

44% опитаних вважають, що російських атлетів слід допустити під нейтральним прапором.

Опитування було проведено 1 і 2 березня з вибіркою з 1005 осіб віком від 18 років з похибкою 2,5 бала.

Раніше Африканський комітет підтримав повернення спортсменів з рф і рб до змагань.