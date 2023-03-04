Радівілов виборов срібло на етапі Кубка світу у Досі

Українець став другим в опорному стрибку

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював срібну медаль на етапі Кубка світу у Досі.

Українець з результатом 14,899 зайняв другу позицію в опорному стрибку.

Чемпіоном став Артур Давтян з Вірменії, третій результат показав у Карлоса Юло (Філіппіни).

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Доха, Катар

Чоловіки, Опорний стрибок

04 березня

1. Артур Давтян (Вірменія) – 15,083

2. Ігор Радівілов (Україна) – 14,899

3. Карлос Юло (Філіппіни) – 14,883

Раніше 15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі.