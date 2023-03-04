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Радівілов виборов срібло на етапі Кубка світу у Досі

Сьогодні 22:14 137 0
Українець став другим в опорному стрибку
Радівілов виборов срібло на етапі Кубка світу у Досі
#Ігор Радівілов

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював срібну медаль на етапі Кубка світу у Досі.

Українець з результатом 14,899 зайняв другу позицію в опорному стрибку.

Чемпіоном став Артур Давтян з Вірменії, третій результат показав у Карлоса Юло (Філіппіни).

Кубок світу зі спортивної гімнастики
Доха, Катар
Чоловіки, Опорний стрибок
04 березня
1. Артур Давтян (Вірменія) – 15,083
2. Ігор Радівілов (Україна) – 14,899
3. Карлос Юло (Філіппіни) – 14,883

Раніше 15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі.

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