15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі

Джерело - Чемпіон.
Українська гімнастка Анна Лащевська здобула золото на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Досі.
15-річна Лащевська стала першою у вправах на брусах.
Це дебютний дорослий сезон для українки. Минулого року вона стала чемпіонкою Європи серед юніорів у вправах на колоді.
Ще одна українка Єлизавета Губарева стала 4-ю.
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Доха, Катар
Колода
Жінки, 03 березня
1. Анна Лащевська (Україна) - 13,500
2. Наталі Вестлунд (Швеція) - 13,233
3. Мікако Серіта (Японія) - 13,233
4. Єлизавета Губарева (Україна) - 13,000