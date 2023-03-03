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15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі

Сьогодні 19:07 321 0
15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі
#Анна Лащевська

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Анна Лащевська здобула золото на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Досі.

15-річна Лащевська стала першою у вправах на брусах.

Це дебютний дорослий сезон для українки. Минулого року вона стала чемпіонкою Європи серед юніорів у вправах на колоді.

Ще одна українка Єлизавета Губарева стала 4-ю.

Кубок світу зі спортивної гімнастики
Доха, Катар
Колода
Жінки, 03 березня
1. Анна Лащевська (Україна) - 13,500
2. Наталі Вестлунд (Швеція) - 13,233
3. Мікако Серіта (Японія) - 13,233
4. Єлизавета Губарева (Україна) - 13,000
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