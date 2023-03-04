Ковтун переміг на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Досі

Джерело - Чемпіон.
Ілля Ковтун виборов перемогу на Кубку світу зі спортивної гімнастики.
Український гімнаст у вправах на паралельних брусах на Кубку світу у Досі отримав оцінку 14.966.
Срібло здобув філіппінець Карлос Юло, бронзу - турок Ферхат Арікан.
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Доха, Катар
Чоловіки, Паралельні бруси
04 березня
1. Ілля Ковтун (Україна) - 14,966
2. Карлос Юло (Філіппіни) - 14,933
3. Ферхат Арікан - (Туреччина) - 14,733
Раніше 15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі.