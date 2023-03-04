Ковтун переміг на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Досі

Ілля Ковтун здобув перемогу у вправах на брусах,

Джерело - Чемпіон.

Ілля Ковтун виборов перемогу на Кубку світу зі спортивної гімнастики.

Український гімнаст у вправах на паралельних брусах на Кубку світу у Досі отримав оцінку 14.966.

Срібло здобув філіппінець Карлос Юло, бронзу - турок Ферхат Арікан.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Доха, Катар

Чоловіки, Паралельні бруси

04 березня

1. Ілля Ковтун (Україна) - 14,966

2. Карлос Юло (Філіппіни) - 14,933

3. Ферхат Арікан - (Туреччина) - 14,733

Раніше 15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі.