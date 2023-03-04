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Ковтун переміг на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Досі

Сьогодні 21:15 105 0
Ілля Ковтун здобув перемогу у вправах на брусах,
Ковтун переміг на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Досі
#Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Ілля Ковтун виборов перемогу на Кубку світу зі спортивної гімнастики.

Український гімнаст у вправах на паралельних брусах на Кубку світу у Досі отримав оцінку 14.966.

Срібло здобув філіппінець Карлос Юло, бронзу - турок Ферхат Арікан.

Кубок світу зі спортивної гімнастики
Доха, Катар
Чоловіки, Паралельні бруси
04 березня
1. Ілля Ковтун (Україна) - 14,966
2. Карлос Юло (Філіппіни) - 14,933
3. Ферхат Арікан - (Туреччина) - 14,733

Раніше 15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі.

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