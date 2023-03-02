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Магучіх: Хочу вибачитися за ці нерви

Сьогодні 22:10 198 0
Магучіх з останньої спроби пройшла кваліфікацію на Євро-2023
Магучіх: Хочу вибачитися за ці нерви
Фото - gettyimages
#Ярослава Магучіх

Джерело - suspilne.media.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх нервово пройшла кваліфікацію на чемпіонаті Європи.

Про це розповіла сама спортсменка у коментарі Суспільне Спорт.

"Чесно кажучи, почала нервувати після другої спроби [на 1.87 м], коли я не взяла. І подумала: "Що це таке, я приїхала на чемпіонат Європи і не беру 1.87". І моя тренерка, Тетяна Володиміривна, казала: "Ти що робиш, дівчинко моя?".

І потім вона сказала мені, щоб сама вирішувала, чи треба переносити [останню спробу на наступну висоту]. Я хочу вибачитися перед вболівальниками і перед своєю тренеркою за ці нерви. Я сподіваюся, що не буду робити помилок у фіналі. Я дуже рада, що стрибнула 1.91 м - і кваліфікувалася до фіналу.

Це були помилки у дузі. Я не робила те, що потрібно, те, що я напрацювала на тренуваннях. Третя спроба була гарна - це була як перша третя спроба.

З покриттям [помилки] не пов'язані, воно звичайне. Я думаю, перенервувала. Але ще раз кажу: поки в тебе є одна спроба, гра не закінчена, ти продовжуєш боротьбу. Але я не думала, що це трапиться на 1.91 метра", - відзначила Магучіх.

Нагадаємо, Магучіх, Левченко та Табашник пройшли у фінал чемпіонату Європи.

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