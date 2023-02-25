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Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator

Сьогодні 08:18 1622 0
Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator
#Ярослав Амосов, #Bellator 291, #Логан Сторлі

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон Bellator MMA у напівсередній вазі Ярослав Амосов без вагань припинив свою кар’єру зі змішаних бойових мистецтв (ММА) на піку своєї кар’єри, щоб взяти участь у зовсім іншому бою на початку 2022 року.

У травні 2022 року Амосов мав зійтися у двобої з Майклом Пейджем під час свого першого захисту титулу, і він відмовився від бою, щоб допомогти своїй рідній країні в битві проти Росії після того, як володимир путін розв’язав війну.

Майже через рік Амосов повернеться до бою, щоб зіткнутися з Логаном Сторлі, який згодом виграв проміжний титул проти Пейджа на Bellator 281.

Для Амсова це буде перший бій ММА за 20 місяців, але рішення повернутися було нелегким, оскільки в його рідній країні все ще триває війна. Однак, непереможний (26-0) 170-фунтовий чемпіон каже, що його вибір повернутися до клітки зводився до великих роздумів і тиску.

"Коли Центральна Україна була звільнена, і місто, з якого я родом, коли ця територія стала вільною від росіян, я почав відчувати, що на мене сильно тисне моя сім’я, мої друзі та рідні", –  нещодавно сказав Амосов  MMA Junkie. - Вони сказали: "Слухай, наш найближчий район звільнений. Тобі час повернутися до боротьби та використовувати свою славу та ім'я, щоб бути голосом того, що тут відбувається, а не бути фізично на Батьківщині. Це було непросте рішення. Був великий тиск з боку моєї родини, з боку моїх друзів. Але зрештою я вирішив, що збираюся це робити".

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"Війна все ще триває, — продовжує чемпіон, — Люди все ще вмирають. Але в центральній Україні військових дій немає. Але небезпека все ще є. Росія запускає ракети по всій Україні. У будь-який момент вони можуть приземлитися будь-де. Небезпека є завжди. По всій Україні дуже багато проблем з електроенергією та теплом. Тож у деяких частинах усе трохи краще, але я справді далекий від того, щоб сказати, що все краще".

Попри своє спочатку небажання повертатися в клітку, Амосов знаходить силу та мотивацію в тому, через що його країна все ще проходить.

"Зараз це дуже мотивує, як ніколи, для людей і моїх шанувальників і те, що це означає для них", — сказав Амосов, — Це навіть допомогло б мені в тренуваннях. Були навіть моменти під час наших тренувань, коли я почувався дуже пригніченим, а потім я розумів, що деякі мої друзі зараз сидять в окопах, у них стріляють, а звідусіль летять ракети. Порівняно з ними мені легко. Це допомогло мені та мотивувало під час навчання".

Напередодні його довгоочікуваного повернення українського чемпіона в бою проти Логана Сторлі Bellator випустила зворушливе відео, яке надихає та демонструє життя Амосова в середині війни на шляху до клітки.

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Бій Амосов - Сторлі відбудеться в суботу, 25 лютого, в Дубліні (Ірландія). Орієнтовний початок о 23:00 за київським часом. Безплатна пряма трансляція в медіасервісі Megogo та нашому сайті. Також Чемпіон проведе текстовий онлайн мегафайту.

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