Головне
Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator
Сьогодні 21:37 215
Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція LIVE - бій за звання чемпіона світу Bellator
Сьогодні 23:01 178
Амосов та Стролі показали однакову вагу напередодні бою
Сьогодні 16:42 295
Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator
Сьогодні 15:56 383
Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 13:21 3563
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було
Сьогодні 13:20 3455
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:00 12318
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст майже рік як на війні
Сьогодні 11:00 5479
Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:08 40645 4
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:24 6160
Прямі трансляції

Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу Bellator

Сьогодні 23:02 60 0
Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу Bellator
#Ярослав Амосов, #Bellator 291, #Логан Сторлі

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) захищатиме титул проти американця Логана Сторлі (14-1) в межах головного бою основного карду Bellator 291.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 лютого, в Дубліні (Ірландія). Орієнтовний початок - о 23:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Пряма відеотрансляція - безплатно на медіасервісі MEGOGO на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт". Також медіасервіс покаже усі бої основного карду.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Амосов відібрав чемпіонський пояс у Дугласа Ліми. Перший захист титулу було заплановано на травень 2022-го в бою протистоянні з Майклом Пейджем, проте представник України відмовився від поєдинку через те, що захищав своє рідне місто Ірпінь в лавах місцевої територіальної оборони й допомагав деокуповувати Київську область від російських військових.

У грудні 2020 року Амосов уже перемагав Сторлі роздільним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст майже рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст майже рік як на війні 5479
Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу 7315 2
Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА 40645 4
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи 20868
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 12318
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи 6160
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16600
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5640
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28271
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40502
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 255192 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 25811