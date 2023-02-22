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Подкопаєва: Якщо стане питання, то моя відповідь буде бойкотувати ОІ

Сьогодні 18:55 273 0
Подкопаєва: Якщо стане питання, то моя відповідь буде бойкотувати ОІ
#Лілія Подкопаєва

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Про це вона розповіла в коментарі ТСН.

"Я вірю, що ми дотиснемо, що нам вдасться це зробити. З першого дня, коли я почула таку політику - це дуже обурює. Я написала відкритого листа до всіх міжнародних федерацій, в національні олімпійські комітети від себе особисто як олімпійська чемпіонка, як громадянка України. І, звичайно, до федерацій гімнастичних".

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"Спорт - все, що завгодно, але він не може бути нейтральним. Ми розуміємо, що кожен спортсмен - це рупор. Як спортсмен я розумію, що навіть найважливіша гра у твоєму житті не може бути важливішою, ніж людське життя. Якщо стане питання або так, або так, то моя відповідь буде бойкотувати".

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"Я розумію, що ти все життя тренуєшся, але коли така агресія і такий злочин коїться... Я хочу подякувати президенту нашої країни Володимиру Зеленському за те, що він тримає руку на пульсі. І МЗС тримає руку на пульсі, щоб дотиснути", - сказала Подкопаєва.

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