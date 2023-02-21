WADA подала апеляцію до CAS на вердикт РУСАДА у справі Валієвої

Джерело - Чемпіон.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало апеляцію на рішення дисциплінарного комітету Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) визнати Камілу Валієву невинною.

Про це повідомляє пресслужба організації.

13 січня дисциплінарний комітет РУСАДА визнав фігуристку невинною у порушенні антидопінгових правил. Комітет ухвалив, що, незважаючи на сам факт порушення, у цьому немає вини чи недбалості з боку спортсменки.

"WADA уважно вивчило повне вмотивоване рішення та матеріали, пов'язані зі справою фігуристки Камілі Валієвої. WADA вважає висновок дисциплінарного комітету Російського антидопінгового агентства про відсутність "вини чи недбалості" з боку спортсменки неправильним відповідно до положень Всесвітнього антидопінгового кодексу в даному випадку і скористалося своїм правом подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду. У рамках апеляції WADA досягає чотирирічного періоду дискваліфікації та анулювання всіх результатів спортсменки з дати взяття проби 25 грудня 2021 року. WADA продовжить наполягати на тому, щоб ця справа була розглянута без подальших невиправданих затримок. Враховуючи, що справа зараз перебуває на розгляді CAS, WADA на цей час не може давати подальших коментарів", - заявили в організації.

У лютому 2022 року під час Олімпіади в Пекіні стало відомо, що Валієва здала позитивний допінг-тест на заборонений препарат триметазидин. Сама проба була взята 25 грудня 2021 року на чемпіонаті росії.

російські фігуристи здобули перемогу у командному турнірі, але через початок допінг-розслідування церемонія нагородження так і не відбулася.