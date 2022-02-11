Справу фігуристки розглянуть у CAS

Джерело - Чемпіон.

Ситуацію з позитивною допінг-пробою 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої розглянуть у CAS.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства тестування (ITA).

Так, стало офіційно відомо, що проба Валієвої була взята Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) 25 грудня 2021 під час чемпіонату Росії з фігурного катання 2022 року в Санкт-Петербурзі, Росія. Акредитована ВАДА лабораторія в Стокгольмі повідомила, що 8 лютого 2022 року в зразку було отримано негативний аналітичний результат (AAF) для невказаної забороненої речовини триметазидину (класифікованого як S4. Гормональні та метаболічні модулятори відповідно до Забороненого списку). Після цього спортсмена було тимчасово відсторонено.

Спортсменка заперечила накладання тимчасового усунення в Дисциплінарному антидопінговому комітеті РУСАДА 9 лютого 2022 року, і того ж дня відбулося слухання. Увечері 9 лютого 2020 року Дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА вирішив скасувати тимчасове усунення спортсменки, що дозволило їй продовжити участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року.

Раніше стало відомо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.