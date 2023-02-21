МОК роз'яснив значення нейтрального статусу для рашистів та білорусів

Рішення про участь спортсменів із російським чи білоруським паспортом в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі не ухвалено.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

"Ми розуміємо прагнення підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту, які страшенно страждають від війни, разом з усіма іншими українцями. Але Олімпійський комітет і, у ширшому сенсі, олімпійське співтовариство також зобов'язані дотримуватися Олімпійської хартії і, у ширшому розумінні, міжнародні норми у сфері прав людини, які забороняють дискримінацію.

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Рішення про участь спортсменів із російським чи білоруським паспортом в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі не ухвалено. Обговорювана тема стосується їхньої участі у міжнародних змаганнях в Азії у майбутньому літньому спортивному сезоні. У жодному з документів, опублікованих МОК, ви не знайдете згадки про ОІ-2024. Чи потенційно російські та білоруські спортсмени можуть бути на ОІ-2024? Ми не можемо здогадуватися з цього питання, навіть не знаючи, чи буде зроблено перший крок чи як.

Але одне зрозуміло: ми не говоримо про російських чи білоруських спортсменів, ми говоримо про нейтральних спортсменів, які дотримуються суворих умов, які ми встановили, включаючи відсутність будь-якої ідентифікації з їх країною та НОК, і повне дотримання антидопінгових правил.

Які критерії визначення, чи активно російський чи білоруський спортсмен підтримує війну? Наразі ведеться розробка початкової концепції умов для участі. Рішення не ухвалено. Як можуть виглядати деталі, слід обробити та прийняти рішення. На цьому етапі передчасно намагайтеся відповісти на це питання", - сказано серед іншого у релізі МОК.