Менеджер G2 - про скандальне фото: Гравці не знали про прапор

Джерело - Чемпіон.
Генеральний менеджер команди G2 Peca прокоментував фото гравців з фанатом, який тримав російський прапор.
Відповідний пост він виклав у Твіттер.
"Ми будемо вдячні, якщо ви поясните гравцям, що такі фото неможливі після російського вторгнення в Україну", - написав керівник кіберспорту у Parimatch Tech Степан Шульга.
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"Степане, мій друже, я з тобою згоден на 100%. Гравці не знали про прапор, і фото було зроблене до того, як вони це помітили. Ми не підтримуємо жодних актів агресії чи війни і сподіваємося, що всі побачать у цьому помилку і не заберуть у нас чудову гру", - відповів функціонер.
Stepan, my friend, I 100% agree with you. Players were unaware of the flag, and the picture was taken before they realized it. We do not support any acts of aggression or war, and we hope everyone sees this as a mistake and does not have it take away from the great game we had.— G2 Peca (@pecagg) December 17, 2022
Раніше Ломаченко опублікував фото з митрополитом московського патріархату.