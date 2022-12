Менеджер G2 - про скандальне фото: Гравці не знали про прапор

Генеральний менеджер команди G2 Peca прокоментував фото гравців з фанатом, який тримав російський прапор.

Відповідний пост він виклав у Твіттер.

S1mple - про фото G2 з прапором росії: Вони легко можуть вирішувати - робити фото чи ні

Stepan, my friend, I 100% agree with you. Players were unaware of the flag, and the picture was taken before they realized it. We do not support any acts of aggression or war, and we hope everyone sees this as a mistake and does not have it take away from the great game we had.