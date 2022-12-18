Менеджер G2 - про скандальне фото: Гравці не знали про прапор

Генеральний менеджер команди G2 Peca прокоментував фото гравців з фанатом, який тримав російський прапор.

Відповідний пост він виклав у Твіттер.

"Ми будемо вдячні, якщо ви поясните гравцям, що такі фото неможливі після російського вторгнення в Україну", - написав керівник кіберспорту у Parimatch Tech Степан Шульга.

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"Степане, мій друже, я з тобою згоден на 100%. Гравці не знали про прапор, і фото було зроблене до того, як вони це помітили. Ми не підтримуємо жодних актів агресії чи війни і сподіваємося, що всі побачать у цьому помилку і не заберуть у нас чудову гру", - відповів функціонер.