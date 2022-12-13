Ломаченко опублікував фото з митрополитом московського патріархату

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) опублікував фото Митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввела санкції РНБО.

Світлину боксер поширив в Instagram.

"Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам належить виконувати її від щирого серця, без залишку.

Коли ми так працюємо, ми звільняємось від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої родини, усім, з ким би ми не знаходилися.

Потрібно пам’ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і наша робота належить не начальникові, а Господу. Коли ми це зрозуміємо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна противитися Господу і його волі", – написав Ломаченко.