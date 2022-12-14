Беленюк: Спорт продовжує жити та бути в Україні

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк розповів, як повномасштабне вторгнення росії (країни терориста) вплине на розвиток українського спорту.

Відповідне інтерв'ю він дав 1+1.

"Спорт продовжує жити та бути в Україні. Ми не зупиняємось, ми йдемо вперед. Так, ми проживаємо складні часи, проте ці часи змушують нас мобілізувати свої зусилля та, попри все, тренуватися та показувати високі результати".

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"У нас хочуть відібрати нашу Незалежність, проте ми продовжуємо мужній спротив. Наші захисники та захисниці йдуть у наступ і відвойовують кожен клаптик землі, який росія хотіла відібрати", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк виграв чемпіонат України з греко-римської боротьби.