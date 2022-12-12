Головне
Дудченко фінішував у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені
Вчора 15:56 609
Жіноча збірна України виборола золото Кубка світу
Сьогодні 08:50 387
Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу
Вчора 23:56 394
Збірна України розгромила Італію на чемпіонаті світу U-20
Вчора 23:24 736
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців
Вчора 16:09 1894
Спенс потрапив у ДТП через 14-річного підлітка
Вчора 11:04 416
Сантуш може бути звільнений найближчими днями
Вчора 09:51 591
Кроуфорд нокаутував росіянина Аванесяна
Вчора 09:26 1022
Редкач проведе бій з Бронером у лютому 2023 року
Вчора 08:56 409
Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів
Вчора 08:31 658
Прямі трансляції

Беленюк: Ми досі не бачили списку нових членів НОК

Сьогодні 10:25 179 0
Беленюк намагається з'ясувати, хто просував в НОК членів проросійських партій
Беленюк: Ми досі не бачили списку нових членів НОК
#Жан Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат України Жан Беленюк заявив, що досі не зміг побачити список нових членів Національного олімпійського комітету України. 

Про це розповів сам нардеп.

“Дуже дивно, вже більше ніж три тижні минуло з дня виборів в НОК України, а ми досі не маємо змоги подивитися на список членів, які увійшли в цю організацію! Крім того, дуже чекаємо на відповіді по нашим зверненням! Розуміємо, що світло вимикають і т.д., та асамблею все таки провести змогли, от і відповідь, сподіваємось, зможете надати більш ніж за 20 днів. Суспільство має право знати прізвища тих, хто підтримав пропозицію включення до НОК одіозних представників проросійських партій.

П.С. Ну що там? Хто бачив заяву міністра про складання повноважень? Ось довіряй потім словам”, – написав Беленюк.

Нагадаємо, через включення до складу НОК Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича зі складу організації вийшли Андрій Шевченко, Жан Беленюк, Олег Протасов, Андрій Кожемякін, Євген Пронін та Георгій Зубко.

Пізніше Шуфрич та Суркіс за власним бажанням вийшли зі складу НОК.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців 1894
Кроуфорд: У перших раундах я просто розминався Кроуфорд: У перших раундах я просто розминався 2010
Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО 3873 3
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1342
Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1262
Іранського футболіста засудили до смертної кари Іранського футболіста засудили до смертної кари 1235
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1960
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16256
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94638 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100956
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 10097
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 58274 1