Беленюк: Ми досі не бачили списку нових членів НОК

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат України Жан Беленюк заявив, що досі не зміг побачити список нових членів Національного олімпійського комітету України.

Про це розповів сам нардеп.

“Дуже дивно, вже більше ніж три тижні минуло з дня виборів в НОК України, а ми досі не маємо змоги подивитися на список членів, які увійшли в цю організацію! Крім того, дуже чекаємо на відповіді по нашим зверненням! Розуміємо, що світло вимикають і т.д., та асамблею все таки провести змогли, от і відповідь, сподіваємось, зможете надати більш ніж за 20 днів. Суспільство має право знати прізвища тих, хто підтримав пропозицію включення до НОК одіозних представників проросійських партій.

П.С. Ну що там? Хто бачив заяву міністра про складання повноважень? Ось довіряй потім словам”, – написав Беленюк.