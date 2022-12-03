Болюх виграв друге золото на юніорському чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зі стрибків у воду завоювала третю медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі.
15-річний українець Кирило Болюх став найкращим в стрибках з 10-метрової вишки. Він набрав 476,90 бала.
Чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів
Чоловіки, 3 м (група B)
03 грудня
1. Кирил Болюх (Україна) 476.9
2. Джорден Фішер-Імз (Велика Британія) 442.9
3. Джошуа Гедберґ (США) 438.8
...11. Марко Барсуков (Україна) 365.95
Раніше Болюх завоював золоту нагороду у стрибках з 3-метрового трампліна.