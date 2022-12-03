Болюх виграв друге золото на юніорському чемпіонаті світу-2022

Болюх оформив "золотий дубль", додавши до перемоги на трампліні титул на вишці.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі стрибків у воду завоювала третю медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі.

15-річний українець Кирило Болюх став найкращим в стрибках з 10-метрової вишки. Він набрав 476,90 бала.

Чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів

Чоловіки, 3 м (група B)

03 грудня

1. Кирил Болюх (Україна) 476.9

2. Джорден Фішер-Імз (Велика Британія) 442.9

3. Джошуа Гедберґ (США) 438.8

...11. Марко Барсуков (Україна) 365.95

Раніше Болюх завоював золоту нагороду у стрибках з 3-метрового трампліна.