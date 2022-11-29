15-річний Болюх виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Українець Кирило Болюх виграв золоту медаль у віковій групі 14-15 років на чемпіонату світу серед юніорів зі стрибків у воду у Монреалі.
Найкращим стрибком Болюха виявився найперший, за який він заробив 67.5 бала зі складністю 3.0. Після другого українець вирвався в лідери та залишився на першій сходинці до кінця змагань. В останній спробі він заробив 64.6 бала (складність – 3.4), що принесло йому перше в кар'єрі "золото" такого рівня з сумою 439.25.
Азаров упродовж майже всього фіналу перебував на сьомому місці, проте завдяки останньому стрибку на 63 бали (складність – 3.0) вирвався на четверту сходинку з відставанням у 5.7 очка від "бронзи".
У свої 15 років Болюх вже є володарем двох срібних медалей "дорослого" чемпіонату Європи-2022.