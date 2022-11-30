Федерація легкої атлетики України отримала нагороду від World Athletics

Нагороду отримав в. о. президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін

Джерело - World Athletics.

Федерація легкої атлетики України нагороджена відзнакою Президента в рамках легкоатлетичної премії World Athletics-2022.

Про це повідомляє World Athletics.

Президент організації Себастьян Коу вручив нагороду виконувачу обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євгену Проніну.

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Президентська нагорода, вперше присуджена у 2016 році, відзначає виняткові заслуги в легкій атлетиці.

Серед минулих лауреатів нагороди - британська журналістка Віккі Орвіс, швейцарський директор змагань Андреас Бруггер, спортсмен Усейн Болт.

Нагадаємо, Федерація легкої атлетики України виграла премію членської федерації 2022 року.