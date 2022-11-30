Головне
Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022
Вчора 23:02 277
Збірна Мексики переграла Саудівську Аравію, але залишила ЧС-2022
Вчора 23:02 332
Польща - Аргентина 0:2. Як це було
Вчора 22:50 5077
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Вчора 18:57 1891
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:55 418
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Вчора 15:56 563
Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України
Вчора 10:24 516
Польща зіграє з Аргентиною, Франція - з Тунісом: розклад матчів 30 листопада на ЧС-2022
Вчора 07:00 622
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
29.11.2022 23:33 634
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
29.11.2022 23:07 856
Прямі трансляції

Федерація легкої атлетики України отримала нагороду від World Athletics

Вчора 22:53 271 0
Нагороду отримав в. о. президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін
Федерація легкої атлетики України отримала нагороду від World Athletics

Джерело - World Athletics.

Федерація легкої атлетики України нагороджена відзнакою Президента в рамках легкоатлетичної премії World Athletics-2022.

Про це повідомляє World Athletics.

Президент організації Себастьян Коу вручив нагороду виконувачу обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євгену Проніну.

  Пронін: Шевченко не подав письмову заяву про вихід з НОК

Президентська нагорода, вперше присуджена у 2016 році, відзначає виняткові заслуги в легкій атлетиці.

Серед минулих лауреатів нагороди - британська журналістка Віккі Орвіс, швейцарський директор змагань Андреас Бруггер, спортсмен Усейн Болт.

Нагадаємо, Федерація легкої атлетики України виграла премію членської федерації 2022 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 1891
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 8517
Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1736
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5077
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2080
Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2144
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7941
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22672
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29460 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2369
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187577
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25918