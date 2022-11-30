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Пронін: Шевченко не подав письмову заяву про вихід з НОК

Сьогодні 14:55 68 0
Євген Пронін прокоментував ситуацію з відмовою Андрія Шевченка
Пронін: Шевченко не подав письмову заяву про вихід з НОК

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко не відмовився від посади віцепрезидента Національного олімпійського комітету.

Про це розповів виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.

"До речі, за словами виконавчого директора НОКу, Андрій Шевченко не подав письмову заяву про вихід з НОКу.

Технічно він ще віцепрезидент. Маю надію, що це просто ексцес виконавця", - написав Пронін.

Через включення до складу НОК Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича зі складу організації вийшли Андрій Шевченко, Жан Беленюк, Олег Протасов, Андрій Кожемякін, Євген Пронін та Георгій Зубко.

Пізніше Шуфрич та Суркіс за власним бажанням вийшли зі складу НОК.

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