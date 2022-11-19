Беленюк: Я продовжу курс на зміни системи українського спорту

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк підбив підсумки виборів президента Національного олімпійського комітету.

Відповідний пост він написав у Телеграмі.

"Ми провели великий передвиборчий марафон, після виборів я взяв час на вирішення питань, які не міг вирішити під час останніх тижнів. Я дякую вам за підтримку. Ви всі бачите реакцію суспільства на Генасамблею та її результати".

Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла

"Вперше в історії НОКу члени НОКу почали покидати цю інституцію протягом 24-х годин після обрання. Я продовжу курс на зміни системи українського спорту та буду боротись за її осучаснення та прозорість. Я з вами і дякую за те, що ви зі мною", - написав Беленюк.