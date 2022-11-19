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Беленюк: Я продовжу курс на зміни системи українського спорту

Вчора 22:50 271 0
Народний депутат підбив підсумки виборів президента НОК
Беленюк: Я продовжу курс на зміни системи українського спорту
#Жан Беленюк

Джерело - телеграм-канал Жана Беленюка.

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк підбив підсумки виборів президента Національного олімпійського комітету.

Відповідний пост він написав у Телеграмі.

"Ми провели великий передвиборчий марафон, після виборів я взяв час на вирішення питань, які не міг вирішити під час останніх тижнів.  Я дякую вам за підтримку. Ви всі бачите реакцію суспільства на Генасамблею та її результати". 

  Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла

"Вперше в історії НОКу члени НОКу почали покидати цю інституцію протягом 24-х годин після обрання. Я продовжу курс на зміни системи українського спорту та буду боротись за її осучаснення та прозорість.  Я з вами і дякую за те, що ви зі мною", - написав Беленюк.

Нагадаємо, Гутцайт обраний новим президентом НОК України.

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