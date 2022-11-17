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Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла

Сьогодні 19:18 913 0
Гутцайт набрав 83,67% голосів, Беленюк - 14,97%
Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла
#Жан Беленюк, #Вадим Гутцайт

Джерело - телеграм-канал Жана Беленюка.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк прокоментував обрання Вадима Гутцайта новим президентом НОК України.

Відповідний пост Беленюк зробив у Телеграм-каналі.

"Друзі, ми з вами достойно пройшли цю передвиборчу кампанію! Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті! Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!".

  Актуально: Гутцайт - обраний новим президентом НОК України

"Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін! Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування", - написав Беленюк.

Нагадаємо, Шевченка обрали віцепрезидентом НОК України.

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