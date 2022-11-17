Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк прокоментував обрання Вадима Гутцайта новим президентом НОК України.

Відповідний пост Беленюк зробив у Телеграм-каналі.

"Друзі, ми з вами достойно пройшли цю передвиборчу кампанію! Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті! Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!".