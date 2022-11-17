Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла

Джерело - телеграм-канал Жана Беленюка.
Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк прокоментував обрання Вадима Гутцайта новим президентом НОК України.
Відповідний пост Беленюк зробив у Телеграм-каналі.
"Друзі, ми з вами достойно пройшли цю передвиборчу кампанію! Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті! Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!".
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"Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін! Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування", - написав Беленюк.
Нагадаємо, Шевченка обрали віцепрезидентом НОК України.