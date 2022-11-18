Гутцайт: Замість Шуфрича та Суркіса не потрібно нікого шукати

На місця Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича в НОК України нікого не обиратимуть.

Про це розповів президент НОК Вадим Гутцайт.

"Не потрібно нікого шукати. Вони не на керівних посадах. Вони просто в членах НОК олімпійської родини. 170 членів НОК олімпійської родини. Виконком, який керує НОК, і президент - 21 особа. Суркіс і Шуфрич не входять до Виконкому. Вони просто члени НОК. Вони зараз написали листи про вихід. Ми їх виводимо з членства НОК. Все. На цьому закінчується їх перебування в НОК", - сказав Гутцайт.