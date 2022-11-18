Гутцайт: Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК

Колишні депутати ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич написали заяви про вихід зі складу НОК.

Про це повідомив новий президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Сьогодні Григорієм Суркісом та Нестором Шуфричем вже подано заяви про вихід зі складу НОК, тому ми припиняємо їх членство. Сподіваюсь, що це питання буде знято. Стосовно Андрія Шевченка, ми спілкувались з ним. Він мене попередив, що написав. Але я йому потім набрав, коли вже він вже опублікував свої думки".