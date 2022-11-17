Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича

Український коментатор відреагував на обрання Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса до НОК

Джерело - Професіональний Фанат Спорту.

Український спортивний коментатор Віталій Волочай відреагував на обрання Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса до НОК України.

Відповідний пост Волочай написав у Телеграмі.

"Асамблея і виступи делегатів - це просто апофеоз совка в українському спорті. Гидкіше і бридкіше мені ще не було ніколи. До моменту коли голосували за нових членів НОК. Щодо перемоги Вадима Гутцайта, питань немає, з величезним запасом, демократично вибрали нового голову НОК".

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"Нуль претензій до виборів голови НОК. Кандидат за якого я вболівав - програв (у мене таке часто буває). А от після того як членами НОК стали Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич, я взагалі не бачу сенсу щось обговорювати. Суркіс і Шуфрич. Члени Національного Олімпійського Комітету України. Це п***єц".

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"У нас покоління цілі виїжджають з країни, руйнуються стадіони і арени, спортсмени і цвіт нації гине за країну, а в головний спортивний орган (а після скасування Мінспорту, НОК взагалі буде єдиним) вибирають двох ригів, двох антиукраїнських персонажів. Я хочу знати імена і прізвища тих делегатів хто за цих двох проголосував. Всі 90+ імен", - написав Волочай.

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