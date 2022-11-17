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Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича

Вчора 23:48 465 0
Український коментатор відреагував на обрання Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса до НОК
Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича
#Григорій Суркіс, #НОК України, #Віталій Волочай, #Нестор Шуфрич

Джерело - Професіональний Фанат Спорту.

Український спортивний коментатор Віталій Волочай відреагував на обрання Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса до НОК України.

Відповідний пост Волочай написав у Телеграмі.

"Асамблея і виступи делегатів - це просто апофеоз совка в українському спорті. Гидкіше і бридкіше мені ще не було ніколи. До моменту коли голосували за нових членів НОК. Щодо перемоги Вадима Гутцайта, питань немає, з величезним запасом, демократично вибрали нового голову НОК".

  Гутцайт - обраний новим президентом НОК України

"Нуль претензій до виборів голови НОК. Кандидат за якого я вболівав - програв (у мене таке часто буває). А от після того як членами НОК стали Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич, я взагалі не бачу сенсу щось обговорювати. Суркіс і Шуфрич. Члени Національного Олімпійського Комітету України. Це п***єц".

  Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України

"У нас покоління цілі виїжджають з країни, руйнуються стадіони і арени, спортсмени і цвіт нації гине за країну, а в головний спортивний орган (а після скасування Мінспорту, НОК взагалі буде єдиним) вибирають двох ригів, двох антиукраїнських персонажів. Я хочу знати імена і прізвища тих делегатів хто за цих двох проголосував. Всі 90+ імен", - написав Волочай.

Нагадаємо, Шевченка обрали віцепрезидентом НОК України.

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