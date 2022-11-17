Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України

Вадим Гутцайт затвердив команду, з якою працюватиме наступні чотири роки

Джерело - Чемпіон.

Новий президент НОК України Вадим Гутцайт затвердив команду, з якою працюватиме наступні чотири роки.

Про це повідомляє Асоціація спортивних журналістів України.

Першим віцепрезидентом організації став державний секретар Мінмолодьспорту Олексій Перевезенцев. Віцепрезидентами - президентка Олімпійської Академії України Марія Булатова, заступник керівника Офісу Президента України, президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров та амбасадор UNITED 24 у Андрій Шевченко.

Загалом у Виконкому НОКу, за вибором Гутцайта, буде 21 особа. Крім вищеназваних осіб, це Ніна Уманець, Лариса Заспа, Ірина Дерюгіна, Лілія Подкопаєва, Ольга Харлан, Сергій Бубка, Валерій Борзов, Андрій Мельник, Михайло Кашляк, Олександр Крикун, Віктор Ремський, Павло Костенко, Євген Баженков, Ігор Лисов, Олег Нємчінов та голова Комісії атлетів НОКу, якого члени комісії оберуть пізніше.