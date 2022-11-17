Гутцайт: Я бачу, що після війни ми в змозі провести зимову Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.
Новий президент НОК України Вадим Гутцайт має намір провести в Україні зимові Олімпійські ігри.
Про це він розповів на генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету.
"Є велике бажання після відновлення миру повернутися до ідеї проведення в Україні зимових Олімпійських ігор та літніх Юнацьких Олімпійських ігор. Ми всі розуміємо, якщо ми будемо проводити ОІ, то нам потрібна перемога. Я впевнений, що після перемоги на 2032 рік ми можемо подавати заявку, над чим ми і працювали, тому що президент країни надав нам доручення ще в тому році зробити програму з підготовки подання України на проведення Олімпіади".
Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України
"Ми планували побудувати у Львові Палац спорту для зимових видів. Отримали пораду, що такі дороговартісні споруди для бобслею та скелетону краще проводити в іншій країні, як це вже можливо. Ми пропрацьовували, щоб провести в Латвії програму з бобслею та скелетону. Я реально бачу, що після війни, коли вона закінчиться і буде увага всього світу до України, то ми в змозі провести зимові Олімпійські ігри у 2032 році", - сказав Гутцайт.