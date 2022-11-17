Гутцайт: Я бачу, що після війни ми в змозі провести зимову Олімпіаду

Новий президент НОК України має намір провести в Україні зимові ОІ

Джерело - Чемпіон.

Новий президент НОК України Вадим Гутцайт має намір провести в Україні зимові Олімпійські ігри.

Про це він розповів на генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету.

"Є велике бажання після відновлення миру повернутися до ідеї проведення в Україні зимових Олімпійських ігор та літніх Юнацьких Олімпійських ігор. Ми всі розуміємо, якщо ми будемо проводити ОІ, то нам потрібна перемога. Я впевнений, що після перемоги на 2032 рік ми можемо подавати заявку, над чим ми і працювали, тому що президент країни надав нам доручення ще в тому році зробити програму з підготовки подання України на проведення Олімпіади".

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