Олімпійський чемпіон-2020 у греко-римській боротьбі та народний депутат Жан Беленюк публічно звернувся до міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта щодо дебатів перед виборами президента НОК України.

Про це нардеп розповів у Facebook.

"Мені пишуть представники ЗМІ, що вчора цілий день не можуть додзвонитися до шановного пана міністра спорту Вадима Гутцайта із запитанням про дебати?!

Пане Вадим, не потрібно боятися - в дебатах нічого страшного немає, абсолютно демократичний інструмент, на який точно заслуговує наша спортивна родина і всі українці, що цікавляться спортом і його майбутнім - майте до них повагу. Візьміть слухавку.

Боятися відкритих дебатів - це точно не по-чемпіонськи.

Друзі, допоможіть донести цей меседж до пана Вадима Гутцайта.

Нагадаю, чекаю на пана Міністра завтра, 13 листопада, о 12 годині у ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр" Конча-Заспа, - написав Беленюк.