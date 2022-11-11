Джерело - Чемпіон.
Українська біатлоністка Олена Білосюк зняла свою кандидатуру з виборів президента НОК.
Про це вона повідомила у Фейсбуці.
"Друзі, хочу повідомити вам про те, що я прийняла зважене рішення об’єднатись з командою Жана Беленюка та відмовитись від участі у звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України у якості кандидата в президенти НОК України. Разом ми сильніші! Цим рішенням я хочу підтримати кандидатуру Жана на виборах 17 листопада. Все своє життя я присвятила спорту, пройшла довгий шлях і сформувала візію про те, як саме український олімпійський рух зокрема і спорт в цілому має розвиватись".
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"Наша країна переживає один із найскладніших етапів своєї історії і проходить всі випробування з високо піднятою головою. За часи незалежності вже народилось і виросло покоління свідомих, рішучих та патріотичних людей, одним із яких є Жан Беленюк. Ми з Жаном обоє маємо чітку позицію, сформоване виважене бачення того, які ідеали мають стояти на першому місці і які речі сьогодні застарілі, а в деяких випадках - недопустимі. Разом до перемоги українського спорту!" - написала Білосюк.