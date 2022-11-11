Біатлоністка зняла свою кандидатуру з виборів президента НОК

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Олена Білосюк зняла свою кандидатуру з виборів президента НОК.

Про це вона повідомила у Фейсбуці.

"Друзі, хочу повідомити вам про те, що я прийняла зважене рішення об’єднатись з командою Жана Беленюка та відмовитись від участі у звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України у якості кандидата в президенти НОК України. Разом ми сильніші! Цим рішенням я хочу підтримати кандидатуру Жана на виборах 17 листопада. Все своє життя я присвятила спорту, пройшла довгий шлях і сформувала візію про те, як саме український олімпійський рух зокрема і спорт в цілому має розвиватись".

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