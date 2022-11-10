Беленюк представив програму перед виборами президента НОК

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк планує впровадити системні зміни у випадку перемоги у виборах президента НОК України.

Про це він розповів на презентації своєї програми.

"Наша головна мета - системно змінити парадигму і сприйняття цієї організації. Ми вважаємо, що є точки зростання і треба їх використовувати. Перше, що ми хочемо підкреслити - потрібно мати чіткі плани. Плани на рік, 2 роки, 4. Максимум - 8 років. Такі дедлайни ми ставимо перед собою до кінця 2023 року, що повинні зробити до Олімпіади і так далі. Наша програма складається з таких періодів.

Основне, з чого ми починатимемо свою роботу в разі перемоги:

1. Проєкт зміни до статуту НОК

2. Повернення посади Генерального секретаря НОК

3. Створення санкційного комітету НОК

4. Фінансовий та правовий аудит НОК

5. Деталізація напрямків роботи та обов’язків віцепрезидента", - сказав Беленюк.