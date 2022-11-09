Збірна України перемогла Косово у відборі ЧС-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в основному раунді відбору чемпіонату світу 2024 року з футзалу обіграла Косово.
Матч завершився з рахунком 4:2 на користь українців.
Наступний поєдинок основного раунду наша команда проведе на виїзді проти Нідерландів 8 березня 2023 року.
Косово — Україна 2:5 (1:2)
Голи: Маджаррай (17), Саліху (34) — Чернявський (6), Сірий (9), Микитюк (28), Фаренюк (31), Лебідь (34).
Косово: Рамадані — Кельменді, Маджаррай, Руковці, Хайдіні; Бечірі, Мазреку, Муртезі, Камері, Кастраті, Муяй, Саліху, Нішорі, Кворрі.
Україна: Ципун — Микитюк, Чернявський, Шотурма, Зварич; Савенко, Малишко, Мельник, Лебідь, Сірий, Абакшин, Фаренюк, Семенченко.
Попереджені: Маджаррай (33), Кворрі (37), Рамадані (40).