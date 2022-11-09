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Збірна України перемогла Косово у відборі ЧС-2024

Сьогодні 20:07 49 0
Підопічні Олександра Косенка продовжили виступ в основному раунді відбору чемпіонату світу-2024 з футзалу виїзним поєдинком проти команди Косова
Збірна України перемогла Косово у відборі ЧС-2024
Фото - УАФ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в основному раунді відбору чемпіонату світу 2024 року з футзалу обіграла Косово.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь українців.

Наступний поєдинок основного раунду наша команда проведе на виїзді проти Нідерландів 8 березня 2023 року.

ЧС-2024 - Європейська кваліфікація
Основний раунд. Група 11
09 листопада

Косово — Україна 2:5 (1:2)

Голи: Маджаррай (17), Саліху (34) — Чернявський (6), Сірий (9), Микитюк (28), Фаренюк (31), Лебідь (34).

Косово: Рамадані — Кельменді, Маджаррай, Руковці, Хайдіні; Бечірі, Мазреку, Муртезі, Камері, Кастраті, Муяй, Саліху, Нішорі, Кворрі.

Україна: Ципун — Микитюк, Чернявський, Шотурма, Зварич; Савенко, Малишко, Мельник, Лебідь, Сірий, Абакшин, Фаренюк, Семенченко.

Попереджені: Маджаррай (33), Кворрі (37), Рамадані (40).

Раніше збірна України перемогла Нідерланди.

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